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Ковальчук назвал лучшую тройку в карьере, в которой он играл. В ней был Дацюк

22 апреля 2020, 23:20
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Форвард «Вашингтона» и сборной России Илья Ковальчук назвал лучшую тройку в своей карьере.

— Если вспоминать вашу карьеру, какая тройка была лучшей — в сборной или клубе — в которой вы играли?

— В сборной — когда мы играли вместе с Пашей Дацюком и с Александром Радуловым в Сочи. Еще, когда нас объединили с Пашей и с Малычем на чемпионате мира в 2010 году.

— У вас с Дацюком всегда все получалось очень хорошо, даже на неудачных турнирах.

— Мы быстро находили общий язык. Хотя, когда мы выиграли Кубок Гагарина в СКА в 2017 году — Олег Валерьевич (Знарок) нас поставил в разные звенья. Я играл с Шипой, а Паша с кем-то другим. Это тоже сработало. С таким профессионалом легко найти общий язык. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Ильи Ковальчука — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/ilya-kovalchuk/reviews/bolshoe-intervyu-ili-kovalchuka-pro-zhizn-v-amerike-karantin-kareru-olimpiadu-luchshie-momenty-1665119/

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