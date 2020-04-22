Ковальчук назвал лучшую тройку в карьере, в которой он играл. В ней был Дацюк

Форвард «Вашингтона» и сборной России Илья Ковальчук назвал лучшую тройку в своей карьере.

— Если вспоминать вашу карьеру, какая тройка была лучшей — в сборной или клубе — в которой вы играли?

— В сборной — когда мы играли вместе с Пашей Дацюком и с Александром Радуловым в Сочи. Еще, когда нас объединили с Пашей и с Малычем на чемпионате мира в 2010 году.

— У вас с Дацюком всегда все получалось очень хорошо, даже на неудачных турнирах.

— Мы быстро находили общий язык. Хотя, когда мы выиграли Кубок Гагарина в СКА в 2017 году — Олег Валерьевич (Знарок) нас поставил в разные звенья. Я играл с Шипой, а Паша с кем-то другим. Это тоже сработало. С таким профессионалом легко найти общий язык. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Ильи Ковальчука — здесь.