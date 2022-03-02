Капризов догнал Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, отдавший результативную передачу в матче регулярного чемпионата против «Калгари» (5:1), набрал 64-е очко (24+40) за сезон.
24-летний форвард в гонке бомбардиров сравнялся с российским капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным, у которого 32 заброшенных шайбы и столько же передач.
В гонке бомбардиров соотечественники занимают восьмое и девятое места.
Лидирует нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 77 очков.
Список лучших бомбардиров НХЛ:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 77 (29+48) очка в 53 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 76 (37+39) очка в 54 матче
3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 75 (18+57) в 53 матчах
4. Остон Мэттьюс («Торонто») — 68 (37+31) очка в 50 матчах
5. Назем Кадри («Колорадо») — 68 (22+46) очка в 51 матчах
6. Джонни Годро («Калгари») — 67 (20+47) в 52 матчах
7. Микко Рантанен («Колорадо») — 66 (26+39) очка в 51 матчах
8. Александр Овечкин («Вашингтон») — 64 (32+32) в 53 матче
9. Кирилл Капризов («Миннесота») — 64 (24+40) в 50 матчах
10. Кайл Коннор («Виннипег») — 61 (32+29) в 54 матче
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|53
|37
|16
|79
|2
|Питтсбург
|55
|33
|22
|74
|3
|Рейнджерс
|53
|33
|20
|71
|4
|Вашингтон
|55
|28
|27
|65
|5
|Коламбус
|54
|28
|26
|57
|6
|Айлендерс
|50
|20
|30
|48
|7
|Нью-Джерси
|54
|19
|35
|43
|8
|Филадельфия
|53
|16
|37
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|52
|35
|17
|76
|2
|Флорида
|53
|35
|18
|75
|3
|Торонто
|53
|35
|18
|74
|4
|Бостон
|54
|32
|22
|68
|5
|Детройт
|54
|24
|30
|54
|6
|Оттава
|52
|19
|33
|43
|7
|Баффало
|54
|16
|38
|40
|8
|Монреаль
|54
|13
|41
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|54
|40
|14
|84
|2
|Сент-Луис
|52
|32
|20
|70
|3
|Миннесота
|51
|31
|20
|65
|4
|Нэшвилл
|53
|30
|23
|64
|5
|Даллас
|52
|29
|23
|61
|6
|Виннипег
|54
|24
|30
|57
|7
|Чикаго
|54
|19
|35
|46
|8
|Аризона
|53
|14
|39
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|52
|32
|20
|70
|2
|Лос-Анджелес
|54
|29
|25
|65
|3
|Вегас
|54
|30
|24
|64
|4
|Эдмонтон
|54
|30
|24
|63
|5
|Анахайм
|56
|26
|30
|61
|6
|Ванкувер
|55
|26
|29
|58
|7
|Сан-Хосе
|54
|24
|30
|54
|8
|Сиэтл
|55
|16
|39
|37
|2.03
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|4 : 3
|2.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|5 : 2
|2.03
|03:00
|
Филадельфия – Эдмонтон
|0 : 3
|2.03
|03:30
|
Детройт – Каролина
|4 : 3 ОТ
|2.03
|04:00
|
Виннипег – Монреаль
|8 : 4
|2.03
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|1 : 5
|2.03
|05:00
|
Колорадо – Айлендерс
|5 : 3
|2.03
|06:00
|
Анахайм – Бостон
|4 : 3
|2.03
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|3 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|53
|77
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|76
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|53
|75
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|37
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|50
|37
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|53
|34
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|34
|1.95
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|24
|1.95
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|20
|2.03