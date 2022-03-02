Капризов догнал Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ

Капризов догнал Овечкина по количеству очков в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, отдавший результативную передачу в матче регулярного чемпионата против «Калгари» (5:1), набрал 64-е очко (24+40) за сезон.

24-летний форвард в гонке бомбардиров сравнялся с российским капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным, у которого 32 заброшенных шайбы и столько же передач.

В гонке бомбардиров соотечественники занимают восьмое и девятое места.

Лидирует нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 77 очков.

Список лучших бомбардиров НХЛ:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 77 (29+48) очка в 53 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 76 (37+39) очка в 54 матче

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 75 (18+57) в 53 матчах

4. Остон Мэттьюс («Торонто») — 68 (37+31) очка в 50 матчах

5. Назем Кадри («Колорадо») — 68 (22+46) очка в 51 матчах

6. Джонни Годро («Калгари») — 67 (20+47) в 52 матчах

7. Микко Рантанен («Колорадо») — 66 (26+39) очка в 51 матчах

8. Александр Овечкин («Вашингтон») — 64 (32+32) в 53 матче

9. Кирилл Капризов («Миннесота») — 64 (24+40) в 50 матчах

10. Кайл Коннор («Виннипег») — 61 (32+29) в 54 матче