Агент Мильштейн сообщил, что российские игроки НХЛ сталкиваются с расизмом и дискриминацией

Агент многих российских игроков НХЛ Дэн Мильштейн сообщил, что его клиенты из-за ситуации на Украине сталкиваются с притеснением и дискриминацией. По его словам, это также касается хоккеистов, которым предстоит выйти на драфт.

«Бросается в глаза дискриминация и расизм в отношении российских и белорусских игроков, — цитирует Мильштейна ESPN. — Мы отброшены на 30 лет назад. Мне постоянно звонят игроки и их родители. Они очень обеспокоены по поводу своего будущего и возможности играть, а также по поводу своей безопасности. Я горжусь, что я — американец, поэтому давайте быть едиными. Я не спал последние шесть дней... Однако люди нападают не на тех. Говорю от лица своих клиентов. Они также хотят мира, как и все, и не заслуживают такого отношения.

Одного из моих клиентов назвали прямо на улице нацистом и обругали, сказав, что он должен проваливать домой. Люди желают им смерти. Они же тоже люди и хоккеисты, которые приносят пользу обществу, платят миллионы долларов налогов в США и Канаде, а также занимаются благотворительной деятельностью. Хватит смотреть на них как на агрессоров. Прекратите быть расистами.

Агент также рассказал, что жены хоккеистов получают угрозы. В частности, одна из девушек выложила в Instagram фото новорожденного и получила личные сообщения, где говорится о том, что это «дети нацистов».

«Мои клиенты беспокоятся даже не за себя, а больше за своих жен и детей, которые находятся одни дома, пока сами в отъезде», — добавил Мильштейн.

Мильштейн родился в Киеве и эмигрировал в США в 1991 году в возрасте 16 лет как политический беженец. Сейчас он является гражданином США и представляет интересы 75 процентов российских и белорусских игроков в НХЛ. Среди них Никита Кучеров, Андрей Василевский, Илья Сорокин и другие.