Агент Мильштейн сообщил, что российские игроки НХЛ сталкиваются с расизмом и дискриминацией
Агент многих российских игроков НХЛ Дэн Мильштейн сообщил, что его клиенты из-за ситуации на Украине сталкиваются с притеснением и дискриминацией. По его словам, это также касается хоккеистов, которым предстоит выйти на драфт.
«Бросается в глаза дискриминация и расизм в отношении российских и белорусских игроков, — цитирует Мильштейна ESPN. — Мы отброшены на 30 лет назад. Мне постоянно звонят игроки и их родители. Они очень обеспокоены по поводу своего будущего и возможности играть, а также по поводу своей безопасности. Я горжусь, что я — американец, поэтому давайте быть едиными. Я не спал последние шесть дней... Однако люди нападают не на тех. Говорю от лица своих клиентов. Они также хотят мира, как и все, и не заслуживают такого отношения.
Одного из моих клиентов назвали прямо на улице нацистом и обругали, сказав, что он должен проваливать домой. Люди желают им смерти. Они же тоже люди и хоккеисты, которые приносят пользу обществу, платят миллионы долларов налогов в США и Канаде, а также занимаются благотворительной деятельностью. Хватит смотреть на них как на агрессоров. Прекратите быть расистами.
Агент также рассказал, что жены хоккеистов получают угрозы. В частности, одна из девушек выложила в Instagram фото новорожденного и получила личные сообщения, где говорится о том, что это «дети нацистов».
«Мои клиенты беспокоятся даже не за себя, а больше за своих жен и детей, которые находятся одни дома, пока сами в отъезде», — добавил Мильштейн.
Мильштейн родился в Киеве и эмигрировал в США в 1991 году в возрасте 16 лет как политический беженец. Сейчас он является гражданином США и представляет интересы 75 процентов российских и белорусских игроков в НХЛ. Среди них Никита Кучеров, Андрей Василевский, Илья Сорокин и другие.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|53
|37
|16
|79
|2
|Питтсбург
|55
|33
|22
|74
|3
|Рейнджерс
|53
|33
|20
|71
|4
|Вашингтон
|55
|28
|27
|65
|5
|Коламбус
|54
|28
|26
|57
|6
|Айлендерс
|50
|20
|30
|48
|7
|Нью-Джерси
|54
|19
|35
|43
|8
|Филадельфия
|53
|16
|37
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|52
|35
|17
|76
|2
|Флорида
|53
|35
|18
|75
|3
|Торонто
|53
|35
|18
|74
|4
|Бостон
|54
|32
|22
|68
|5
|Детройт
|54
|24
|30
|54
|6
|Оттава
|52
|19
|33
|43
|7
|Баффало
|54
|16
|38
|40
|8
|Монреаль
|54
|13
|41
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|54
|40
|14
|84
|2
|Сент-Луис
|52
|32
|20
|70
|3
|Миннесота
|51
|31
|20
|65
|4
|Нэшвилл
|53
|30
|23
|64
|5
|Даллас
|52
|29
|23
|61
|6
|Виннипег
|54
|24
|30
|57
|7
|Чикаго
|54
|19
|35
|46
|8
|Аризона
|53
|14
|39
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|52
|32
|20
|70
|2
|Лос-Анджелес
|54
|29
|25
|65
|3
|Вегас
|54
|30
|24
|64
|4
|Эдмонтон
|54
|30
|24
|63
|5
|Анахайм
|56
|26
|30
|61
|6
|Ванкувер
|55
|26
|29
|58
|7
|Сан-Хосе
|54
|24
|30
|54
|8
|Сиэтл
|55
|16
|39
|37
|2.03
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|4 : 3
|2.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|5 : 2
|2.03
|03:00
|
Филадельфия – Эдмонтон
|0 : 3
|2.03
|03:30
|
Детройт – Каролина
|4 : 3 ОТ
|2.03
|04:00
|
Виннипег – Монреаль
|8 : 4
|2.03
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|1 : 5
|2.03
|05:00
|
Колорадо – Айлендерс
|5 : 3
|2.03
|06:00
|
Анахайм – Бостон
|4 : 3
|2.03
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|3 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|53
|77
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|76
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|53
|75
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|37
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|50
|37
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|53
|34
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|34
|1.95
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|24
|1.95
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|20
|2.03