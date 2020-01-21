«Колорадо» забросил 6 шайб «Детройту», Задоров сделал 2 передачи

«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Детройт» — 6:3. Самым результативным игроком встречи стал нападающий хозяев Назем Кадри, набравший 3 (2+1) очка. У Никиты Задорова 2 результативные передачи, 2 броска в створ и 4 силовых приема за 16.23 на льду. Валерий Ничушкин и Владислав Каменев не отметились результативными действиями.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Детройт» — 6:3 (0:1, 2:0, 4:2)

Голы: Бертуцци — 17 (Ларкин), 2:28 — 0:1. Кадри — 16 (бол., Макар, Рантанен), 21:02 — 1:1. Маккиннон — 29 (Макар, Рантанен), 22:56 — 2:1. Кадри — 17 (Бураковски, Задоров), 44:19 — 3:1. Нието — 7 (Жост, Грэйвс), 45:12 — 4:1. Ларкин — 13 (Бертуцци, Задина), 47:02 — 4:2. Грэйвс — 8 (Бураковски, Кадри), 53:59 — 5:2. Смит — 2 (Фаббри, Ларкин), 57:57 — 5:3. Маккиннон — 30 (п.в., Коул, Задоров), 59:00 — 6:3.

Вратари: Францоуз — Ховард (58:55 — 59:00).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 46 (18+16+12) — 25 (12+7+6).

Наши: Задоров (16.03/2/0), Каменев (10.46/0/0), Ничушкин (17.07/3/+1) — -.

20 января. Денвер. Pepsi Center.