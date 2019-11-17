«Колорадо» в овертайме обыграл «Ванкувер», Задоров сделал результативный пас

«Колорадо» в гостях выиграл у «Ванкувера» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Пьер-Эдуар Белльмар, Натан Маккиннон (дважды, в том числе победная шайба), Назем Кадри и Андре Бураковски. Россиянин Никита Задоров набрал одно очко за голевую передачу. У хозяев дубль сделал Адам Годетт, также забивали Александер Эдлер и Брок Бозер.

«Колорадо» набрал 26 очков и занимает третье место в Западной конференции. У «Ванкувера» 24 очка и седьмая позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Колорадо» — 4:5 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 0:1)

Голы: Белльмар — 4 (Джонсон, Задоров), 6:56 — 0:1. Годетт — 3 (бол., Лейво, Эдлер), 18:27 — 1:1. Маккиннон — 12 (бол., Макар, Бураковски), 27:51 — 1:2. Кадри — 7 (Макар, Комфер), 31:28 — 1:3. Годетт — 4 (бол., Берчи, Лейво), 39:58 — 2:3. Бураковски — 8 (Маккиннон, Макар), 46:09 — 2:4. Эдлер — 4 (Хьюз, Миллер), 57:23 — 3:4. Бозер — 9 (Петтерссон, Хьюз), 59:00 — 4:4. Маккиннон — 13 (Макар, Комфер), 60:27 — 4:5.

Вратари: Демко (56:16 — 56:40, 56:49 — 57:23, 57:50 — 59:00) — Бибо.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 32 (5+11+16+0) — 23 (8+8+6+1).

Наши: — - Задоров (16.07/0/+1), Каменев (5.54/1/0), Ничушкин (15.56/1/0).

17 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.

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