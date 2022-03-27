«Коламбус» начал переговоры с Лайне о новом контракта

«Коламбус» хочет заключить новый долгосрочный контракт с нападающим Патриком Лайне. Стороны уже начали переговоры, сообщает журналист Аарон Портцлайн.

Перед началом нынешнего сезона Лайне согласился на квалификационное предложение «Коламбуса», подписав однолетний контракт на 7,5 миллиона долларов.

В этом регулярном чемпионате 23-летний финн набрал 49 (25+24) очков в 47 матчах.

Лайне был выбран «Виннипегом» под общим вторым номером драфта-2016. В своих первых четырех сезонах в НХЛ он забивал не менее 28 голов, в том числе рекордные в карьере 44 в чемпионате сезона-2017/18, когда он уступил только форварду «Вашингтона» Александру Овечкину (48).