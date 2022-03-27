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Сегодня, 15:55

Капризов стал 18-м россиянином с 80 очками за сезон. Больше 100 набирали только шесть из них

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игроки «Миннесоты» поздравляют Кирилла Капризова с голом в матче с «Коламбусом».
Фото USA Today Sports

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, который забил дважды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:2 ОТ), стал 18-м россиянином, кто набрал 80 очков за сезон в лиге.

Рекорд принадлежит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину. В сезоне-2007/2008 он набрал 112 (65+47) очков.

Российские игроки, набиравшие 80 очков за сезон в НХЛ

Игрок

Сезоны

Сезоны 80+

Лучший результат

Сезон

Очки

Александр Овечкин

17

9

2007/08

112 (65+47)

Илья Ковальчук

13

6

2005/06

98 (52+46)

Павел Буре

12

5

1992/93

110 (60+50)

Евгений Малкин

16

5

2008/09

113 (35+78)

Сергей Федоров

18

5

1993/94

120 (56+64)

Никита Кучеров

8

4

2018/19

128 (41+87)

Павел Дацюк

14

4

2008/09

97 (32+65)

Александр Могильный

16

4

1992/93

127 (76+51)

Артемий Панарин

7

3

2019/20

95 (32+63)

Алексей Яшин

12

2

1998/99

94 (44+50)

Алексей Ковалев

19

2

2000/01

95 (44+51)

Кирилл Капризов

2

1

2021/22

80 (35+45)

Сергей Макаров

7

1

1989/90

86 (24+62)

Евгений Кузнецов

9

1

2017/18

83 (27+56)

Валерий Каменский

11

1

1995/96

85 (38+47)

Александр Семин

11

1

2009/10

84 (40+44)

Сергей Зубов

16

1

1993/94

89 (12+77)

Вячеслав Козлов

18

1

2006/07

80 (28+52)

В текущем сезоне Капризов провел 65 матчей за «Миннесоту» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 80 (35+45) очков при показателе полезности «+18».

Кирилл Капризов. Капризов на пороге нового рекорда: российский форвард войдет в историю своего клуба НХЛ
Кирилл Капризов
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ХК Миннесота Уайлд
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Капризову нужно набрать всего четыре очка, чтобы стать рекордсменом «Миннесоты»

НХЛ, расписание и результаты матчей 27 и 28 марта: «Айлендерс» — «Тампа-Бэй», «Миннесота» — «Колорадо» и другие
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 65 43 22 93
2 Питтсбург 66 39 27 88
3 Рейнджерс 65 41 24 87
4 Вашингтон 67 37 30 84
5 Коламбус 66 32 34 69
6 Айлендерс 63 28 35 65
7 Филадельфия 65 21 44 53
8 Нью-Джерси 65 23 42 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 64 44 20 94
2 Бостон 65 41 24 87
3 Тампа-Бэй 64 40 24 86
4 Торонто 64 40 24 85
5 Детройт 65 26 39 60
6 Баффало 65 23 42 55
7 Оттава 65 23 42 52
8 Монреаль 65 18 47 46
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 65 46 19 97
2 Миннесота 63 39 24 82
3 Сент-Луис 64 35 29 79
4 Нэшвилл 65 37 28 78
5 Даллас 64 36 28 75
6 Виннипег 66 31 35 72
7 Чикаго 66 24 42 58
8 Аризона 64 20 44 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 65 40 25 88
2 Лос-Анджелес 67 36 31 81
3 Эдмонтон 66 36 30 77
4 Вегас 68 36 32 76
5 Ванкувер 67 32 35 73
6 Сан-Хосе 65 29 36 66
7 Анахайм 67 27 40 65
8 Сиэтл 65 20 45 46
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Даллас – Ванкувер
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Вашингтон – Нью-Джерси
 4 : 3
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Монреаль – Торонто
 4 : 2
27.03 02:00
Оттава – Флорида
 3 : 4 Б
27.03 03:00
Миннесота – Коламбус
 3 : 2 ОТ
27.03 03:00
Сент-Луис – Каролина
 2 : 7
27.03 05:00
Калгари – Эдмонтон
 9 : 5
27.03 05:30
Лос-Анджелес – Сиэтл
 4 : 2
27.03 05:30
Сан-Хосе – Анахайм
 4 : 1
27.03 21:00
Айлендерс – Тампа-Бэй
 - : -
27.03 23:59
Питтсбург – Детройт
 - : -
27.03 23:59
Рейнджерс – Баффало
 - : -
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 65 97
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 66 94
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 65 90
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 66 47
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 59 47
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 65 44
И КН
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.08
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 44 2.1
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 43 2.11
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