Кныжов прокомментировал дебютную шайбу в НХЛ за «Сан-Хосе»

Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов поделился впечатлениями от дебютной шайбы в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» (4:2).

«Я проделал большой путь и рад, что сегодня забил свой первый гол, счастлив быть здесь», — приводит слова Кныжова официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 35 матчей в НХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очков.

После этого матча «Сан-Хосе» с 34 очками занимает седьмое место в Западном дивизионе, «Миннесота» с 44 очками — на третьей строчке.