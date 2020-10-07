Клубы НХЛ выбрали четырех россиян в первом раунде драфта
Состоялся первый раунд драфта НХЛ-2020. В список из 31 пика вошли четыре российских хоккеиста.
«Нэшвилл» выбрал вратаря СКА Ярослава Аскарова под 11-м номером, «Торонто» выбрал нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова под 15-м номером, «Нью-Джерси» взял защитника «Салавата Юлаева» Шакира Мухамадуллина под 20-м номером, а «Коламбус» — нападающего «Авангарда» Егора Чинахова под 21-м номером.
Результаты первого раунда драфта-2020:
1. «Рейнджерс» — Алексис Лафренье (Канада).
2. «Лос-Анджелес» — Куинтон Байфилд (Канада).
3. «Оттава» — Тим Штютцле (Германия).
4. «Детройт» — Лукас Рэймонд (Швеция).
5. «Оттава» — Джейк Сандерсон (США).
6. «Анахайм» — Джейми Дрисдейл (Канада).
7. «Нью-Джерси» — Александер Хольц (Швеция).
8. «Баффало» — Джек Куинн (Канада).
9. «Миннесота» — Марко Росси (Австрия).
10. «Виннипег» — Коул Перфетти (Канада).
11. «Нэшвилл» — Ярослав Аскаров (Россия).
12. «Флорида» — Антон Лунделль (Финляндия).
13. «Каролина» — Сет Джарвис (Канада).
14. «Эдмонтон» — Дилан Холлоуэй (Канада).
15. «Торонто» — Родион Амиров (Россия).
16. «Монреаль» — Кайден Гуле (Канада).
17. «Чикаго» — Лукас Райхель (Германия).
18. «Нью-Джерси» — Даусон Мерсер (Канада).
19. «Рейнджерс» — Брэйден Шнайдер (Канада).
20. «Нью-Джерси» — Шакир Мухамадуллин (Россия).
21. «Коламбус» — Егор Чинахов (Россия).
22. «Вашингтон» — Хендрикс Лапьер (Канада).
23. «Филадельфия» — Тайсон Форстер (Канада).
24. «Калгари» — Коннор Зари (Канада).
25. «Колорадо» — Джастин Бэррон (Канада).
26. «Сент-Луис» — Джейк Нейборс (Канада).
27. «Анахайм» — Джейкоб Перро (Канада).
28. «Оттава» — Ридли Грейг (Канада).
29. «Вегас» — Брендан Бриссон (США).
30. «Даллас» — Маврик Бурк (Канада).
31. «Сан-Хосе» — Оззи Уисблатт (Канада).