Клубы НХЛ выбрали четырех россиян в первом раунде драфта

Состоялся первый раунд драфта НХЛ-2020. В список из 31 пика вошли четыре российских хоккеиста.

«Нэшвилл» выбрал вратаря СКА Ярослава Аскарова под 11-м номером, «Торонто» выбрал нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова под 15-м номером, «Нью-Джерси» взял защитника «Салавата Юлаева» Шакира Мухамадуллина под 20-м номером, а «Коламбус» — нападающего «Авангарда» Егора Чинахова под 21-м номером.

Результаты первого раунда драфта-2020:

1. «Рейнджерс» — Алексис Лафренье (Канада).

2. «Лос-Анджелес» — Куинтон Байфилд (Канада).

3. «Оттава» — Тим Штютцле (Германия).

4. «Детройт» — Лукас Рэймонд (Швеция).

5. «Оттава» — Джейк Сандерсон (США).

6. «Анахайм» — Джейми Дрисдейл (Канада).

7. «Нью-Джерси» — Александер Хольц (Швеция).

8. «Баффало» — Джек Куинн (Канада).

9. «Миннесота» — Марко Росси (Австрия).

10. «Виннипег» — Коул Перфетти (Канада).

11. «Нэшвилл» — Ярослав Аскаров (Россия).

12. «Флорида» — Антон Лунделль (Финляндия).

13. «Каролина» — Сет Джарвис (Канада).

14. «Эдмонтон» — Дилан Холлоуэй (Канада).

15. «Торонто» — Родион Амиров (Россия).

16. «Монреаль» — Кайден Гуле (Канада).

17. «Чикаго» — Лукас Райхель (Германия).

18. «Нью-Джерси» — Даусон Мерсер (Канада).

19. «Рейнджерс» — Брэйден Шнайдер (Канада).

20. «Нью-Джерси» — Шакир Мухамадуллин (Россия).

21. «Коламбус» — Егор Чинахов (Россия).

22. «Вашингтон» — Хендрикс Лапьер (Канада).

23. «Филадельфия» — Тайсон Форстер (Канада).

24. «Калгари» — Коннор Зари (Канада).

25. «Колорадо» — Джастин Бэррон (Канада).

26. «Сент-Луис» — Джейк Нейборс (Канада).

27. «Анахайм» — Джейкоб Перро (Канада).

28. «Оттава» — Ридли Грейг (Канада).

29. «Вегас» — Брендан Бриссон (США).

30. «Даллас» — Маврик Бурк (Канада).

31. «Сан-Хосе» — Оззи Уисблатт (Канада).