Новый клуб НХЛ получил название «Сиэтл Кракен»

Новый клуб НХЛ получил свое название. Команда будет называться «Сиэтл Кракен», сообщает ее официальный Twitter. Также в соцсети опубликован промо-ролик.

A legend from the deep awakens.



Meet the Seattle Kraken ? https://t.co/to5BtVVPh1 pic.twitter.com/FQfOdaiGQQ — Seattle Kraken (@NHLSeattle_) July 23, 2020

Напомним, новая команда НХЛ начнет выступать в сезоне-2021/22. «Сиэтл» станет 32-м клубом лиги. Официально об учреждении нового клуба объявили в 2018 году. Текущий сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Он возобновится матчами плей-офф с участием 24 команд.