Новый клуб НХЛ получил название «Сиэтл Кракен»
19:23
Новый клуб НХЛ получил свое название. Команда будет называться «Сиэтл Кракен», сообщает ее официальный Twitter. Также в соцсети опубликован промо-ролик.
A legend from the deep awakens.— Seattle Kraken (@NHLSeattle_) July 23, 2020
Meet the Seattle Kraken ? https://t.co/to5BtVVPh1 pic.twitter.com/FQfOdaiGQQ
Напомним, новая команда НХЛ начнет выступать в сезоне-2021/22. «Сиэтл» станет 32-м клубом лиги. Официально об учреждении нового клуба объявили в 2018 году. Текущий сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Он возобновится матчами плей-офф с участием 24 команд.
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