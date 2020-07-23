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Новый клуб НХЛ получил название «Сиэтл Кракен»

19:23
«Сиэтл Кракен». Фото ХК «Сиэтл».
«Сиэтл Кракен». Фото ХК «Сиэтл».

Новый клуб НХЛ получил свое название. Команда будет называться «Сиэтл Кракен», сообщает ее официальный Twitter. Также в соцсети опубликован промо-ролик.

Напомним, новая команда НХЛ начнет выступать в сезоне-2021/22. «Сиэтл» станет 32-м клубом лиги. Официально об учреждении нового клуба объявили в 2018 году. Текущий сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Он возобновится матчами плей-офф с участием 24 команд.

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