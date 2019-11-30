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Кит получил травму, пытаясь остановить Ничушкина

08:14
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» обыграл «Чикаго» со счетом 5:2. В этой встрече травму получил защитник «Блэкхокс» Данкан Кит, сообщает Daily Herald.

Игрок получил повреждение в моменте, когда гол забивал нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин. Кит, пытаясь догнать россиянина, дернул мышцу. Он не смог доиграть эту встречу.

За последние три сезона защитник провел 269 из 271 возможных матчей. Он проводит на льду в среднем по 24,5 минуты.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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