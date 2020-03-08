«Каролина» в овертайме победила «Айлендерс», Свечников сделал две передачи

«Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграли «Каролине» — 2:3. На счету форварда гостей Андрея Свечникова 2 результативные передачи и показатель полезности «+1» за 19.09. Семен Варламов не играл.

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«Айлендерс» — «Каролина» — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Уильямс — 5 (Флери), 13:22 — 0:1. Пулок — 10 (Ли), 25:15 — 1:1. Эдмундсон — 7 (Терявяйнен, Свечников), 46:16 — 1:2. Бэйли — 14 (Добсон, Грин), 55:02 — 2:2. Трочек — 11 (бол., Свечников, Ахо), 61:36 — 2:3.

Вратари: Грайсс — Форсберг.

Штраф: 15 — 11.

Броски: 26 (6+9+11+0) — 28 (9+11+7+1).

Наши: — — Свечников (19.09/0/+1).

7 марта. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.