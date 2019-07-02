"Каролина" подписала контракт с Мразеком на 6,25 миллиона долларов

"Каролина" объявила о подписании нового контракта с голкипером Петром Мразеком. Соглашение на 6,25 миллиона долларов рассчитано на 2 года.

В прошлом сезоне Мразек провел 40 матчей в регулярном чемпионате НХЛ​, пропуская в среднем по 2,39 шайбы за игру и отражая 91,4 процентка бросков. В плей-офф в 10 играх он в среднем пропускал по 2,73 шайбы и отражал по 89,4 процента бросков.

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