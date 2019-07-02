"Каролина" подписала контракт с Мразеком на 6,25 миллиона долларов

"Каролина" объявила о подписании нового контракта с голкипером Петром Мразеком. Соглашение на 6,25 миллиона долларов рассчитано на 2 года.
В прошлом сезоне Мразек провел 40 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем по 2,39 шайбы за игру и отражая 91,4 процентка бросков. В плей-офф в 10 играх он в среднем пропускал по 2,73 шайбы и отражал по 89,4 процента бросков.
HE'S BACK!— Carolina Hurricanes (@NHLCanes) 1 июля 2019 г.
The #Canes have signed @pmrazek34 to a two-year, $6.25M contract!
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