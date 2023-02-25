Два очка Свечникова помогли «Каролине» победить «Оттаву»

«Каролина» выиграла у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Харрикейнз» одержали пятую победу подряд.

В составе победителей двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Андрей Свечников.

«Каролина» набрала 86 очков и идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Оттава» с 58 очками располагается на 13-й строчке.