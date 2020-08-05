«Каролина» обыграла «Рейнджерс» вышла в 1/4 финала Восточной конференции

«Каролина» обыграла «Рейнджерс» (4:1) в третьем матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал — 3-0. «Харрикейнз» вышли в 1/4 финала Восточной конференции.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился голевой передачей в этой встрече и был признан третьей звездой. Также он запомнился силовым приемом на Брендане Смите.

Всего в первом раунде 20-летний россиянин набрал 5 (3+2) очков в трех матчах.

НХЛ. Кубок Стэнли. Восток. Квалификационный раунд

Третий матч

«Рейнджерс» — «Каролина» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Голы: Крайдер — 1 (Труба, Стром), 20:12 — 1:0. Терявяйнен — 1 (Свечников, Ахо), 23:18 — 1:1. Фегеле — 1 (Шей, Нечас), 45:07 — 1:2. Ахо — 2, 50:26 — 1:3. Ахо — 3 (мен., п.в., Терявяйнен), 59:29 — 1:4.

Вратари: Шестеркин (57:37 — 59:29) — Раймер.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 38 (14+14+10) — 31 (6+14+11).

Наши: Бучневич (20.02/1/-2), Панарин (22.47/5/-2) — Свечников (15.00/2/+2).

5 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 0-3