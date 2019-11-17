«Каролина» обыграла «Миннесоту», Свечников забил победный гол

«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграла «Каролине» — 3:4. Победный гол на счету российского форварда «ураганов» Андрея Свечникова, Также в его активе показатель полезности «-1», бросок в створ и 2 силовых приема за 18.58 на льду (3.02 — в большинстве).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Каролина» — 3:4 ОТ (0:2, 3:1, 0:0, 0:1)

Голы: Эдмундсон — 2 (Нечас, Нидеррайтер), 3:56 — 0:1. Макгинн — 2 (Терявяйнен, Мартинук), 5:57 — 0:2. Канин — 4 (Бродин, Гринуэй), 24:27 — 1:2. Фегеле — 3 (Дзингел, Стаал), 28:50 — 1:3. Паризе — 6 (мен., Дамба, Койву), 35:43 — 2:3. Соуси — 1 (Раск), 37:04 — 3:3. Свечников — 9 (Хэмилтон), 61:33 — 3:4.

Вратари: Дубник — Раймер.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 35 (10+15+9+1) — 28 (9+7+11+1).

Наши: — - Свечников (18.58/1/-1).

16 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

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