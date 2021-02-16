«Торонто» обменял Коршкова и Варсофски на Гальченюка из «Каролины»
04:54
«Торонто» произвел обмен игроками с «Каролиной», сообщается на официальном сайте НХЛ.
Канадский клуб получил форварда «Харрикейнз» Алекса Гальченюка взамен на форварда Егора Коршкова и защитника Дэвида Варсофски. Ранее Гальченюк, который начал сезон в «Оттаве», был выставлен на драфт отказов
Коршков в текущем сезоне был арендован ярославским «Локомотивом». В 53 матчах 24-летний нападающий набрал 31 (16+15) очко.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/news/galchenyuk-traded-to-maple-leafs-by-hurricanes/c-321431678
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