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«Торонто» обменял Коршкова и Варсофски на Гальченюка из «Каролины»

04:54
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«Торонто» произвел обмен игроками с «Каролиной», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Канадский клуб получил форварда «Харрикейнз» Алекса Гальченюка взамен на форварда Егора Коршкова и защитника Дэвида Варсофски. Ранее Гальченюк, который начал сезон в «Оттаве», был выставлен на драфт отказов

Коршков в текущем сезоне был арендован ярославским «Локомотивом». В 53 матчах 24-летний нападающий набрал 31 (16+15) очко.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/news/galchenyuk-traded-to-maple-leafs-by-hurricanes/c-321431678

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