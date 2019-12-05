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Карлсон, Джарри и Эннис — звезды дня в НХЛ

10:05
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Первой звездой дня в НХЛ признан защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, информирует сайт НХЛ. Он оформил дубль в матче с «Лос-Анджелесом» (3:1). При этом первый его гол стал сотым в составе «Кэпиталз».

Второй звездой стал вратарь «Питтсбурга» Тристан Джарри. В матче с «Сент-Луисом» (3:0) он не пропустил голов, отразив 28 бросков.

Замкнул тройку лучших нападающий «Оттавы» Тайлер Эннис. У него 3 (1+2) очка в матче с «Эдмонтоном» (5:2).

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