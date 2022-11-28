Капризов: «Я просто играю, и пусть СМИ пишут о том, играю я лучше или хуже»

Форвард «Миненсоты» Кирилл Капризов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:3).

Капризов набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой встречи.

«Честно говоря, я не думаю о своей игре и не критикую себя, если все идет хорошо. Я просто играю, и пусть СМИ пишут о том, играю я лучше или хуже. Я сосредоточен на своей игре и просто делаю то, что в моих силах», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 21 матч, в которых набрал 27 (13+14) очков.