Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов был признан первой звездой первой игровой недели в НХЛ. В дебютном матче в лиге россиянин набрал 3 (1+2) очка, а также стал автором победного гола в овертайме. Всего на его счету 4 (1+3) очка в двух встречах.

Второй звездой выбран нападающий «Филадельфии» Трэвис Конекны. Он набрал 5 (3+2) очков в двух матчах.

Третьей звездой назван капитан «Тампы» Стивен Стэмкос. У него также 5 (2+3) очков в двух играх.