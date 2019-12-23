Как Панарин ненадолго стал Санта Клаусом и подарил болельщикам клюшки «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин на тренировке перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:1) сделал рождественский подарок нескольким болельщикам команды.

— Привет, я хоккеист, но сегодня исполняю роль Санта-Клауса, — подписал «Рейнджерс» видео в своем официальном Twitter, на котором Панарин подъехал к борту и перебросил через него клюшки для болельщиков.