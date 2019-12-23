Как Панарин ненадолго стал Санта Клаусом и подарил болельщикам клюшки «Рейнджерс»
11:27
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин на тренировке перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:1) сделал рождественский подарок нескольким болельщикам команды.
— Привет, я хоккеист, но сегодня исполняю роль Санта-Клауса, — подписал «Рейнджерс» видео в своем официальном Twitter, на котором Панарин подъехал к борту и перебросил через него клюшки для болельщиков.
Hi, I'm a hockey player but I'm playing Santa Claus today. ? pic.twitter.com/Auv54JpNDh— New York Rangers (@NYRangers) December 21, 2019
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