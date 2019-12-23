НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Как Панарин ненадолго стал Санта Клаусом и подарил болельщикам клюшки «Рейнджерс»

11:27
Теги:

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин на тренировке перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:1) сделал рождественский подарок нескольким болельщикам команды.

— Привет, я хоккеист, но сегодня исполняю роль Санта-Клауса, — подписал «Рейнджерс» видео в своем официальном Twitter, на котором Панарин подъехал к борту и перебросил через него клюшки для болельщиков.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир