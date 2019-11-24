Изящный гол Бучневича в ворота «Монреаля»
04:39
Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». Его команда на данный момент уступает со счетом 3:4.
? Pavel Buchnevich— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) November 24, 2019
4-2 #Habs pic.twitter.com/hLFqzI3fdD
До этого очко в свой актив также записал Артемий Панарин. Он ассистировал Филипу Хитилу.
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