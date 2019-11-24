НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Изящный гол Бучневича в ворота «Монреаля»

04:39
Теги:

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». Его команда на данный момент уступает со счетом 3:4.

До этого очко в свой актив также записал Артемий Панарин. Он ассистировал Филипу Хитилу.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир