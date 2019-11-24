Изящный гол Бучневича в ворота «Монреаля»

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». Его команда на данный момент уступает со счетом 3:4.

До этого очко в свой актив также записал Артемий Панарин. Он ассистировал Филипу Хитилу.

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