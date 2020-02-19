Иван Барбашев: «Мы делали шаги в правильном направлении и были вознаграждены победой»

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:0). В этой игре он сделал дубль.

— Последние матчей 12 для нас были непростыми, но и сегодня, и в предыдущей игре мы были хороши и делали шаги в правильном направлении, — цитирует Барбашева официальный сайт НХЛ. — Сегодня мы, наконец, были вознаграждены за это победой. Что очень приятно.

Благодаря этой победе «Сент-Луис» прервал серию из пяти поражений.