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Иван Барбашев: «Мы делали шаги в правильном направлении и были вознаграждены победой»

09:13
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Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:0). В этой игре он сделал дубль.

— Последние матчей 12 для нас были непростыми, но и сегодня, и в предыдущей игре мы были хороши и делали шаги в правильном направлении, — цитирует Барбашева официальный сайт НХЛ. — Сегодня мы, наконец, были вознаграждены за это победой. Что очень приятно.

Благодаря этой победе «Сент-Луис» прервал серию из пяти поражений.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/anisimov-and-barbashev-among-top-russian-performers-february-18/c-315252344

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