Источник: "Торонто" может обменять Зайцева

Защитник "Торонто" Никита Зайцев может быть обменян в другой клуб. Об этом в своем Твиттере сообщил журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.
- После тяжелого сезона "Торонто" и Никита Зайцев работают над тем, чтобы он мог начать все с чистого листа, - написал Фридман. - Он доступен (для обмена), и посмотрим, к чему это приведет.
В сезоне-2018/19 Зайцев провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (3+11) очков. В плей-офф у него семь игр и ноль очков. На чемпионате мира в составе сборной России он провел восемь матчей и набрал 8 (0+8) очков).
After a difficult season, TOR and Nikita Zaitsev are working together to find him a fresh start. He is available and we will see where it goes.— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) 30 мая 2019 г.
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