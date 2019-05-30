Источник: "Торонто" может обменять Зайцева

Защитник "Торонто" Никита Зайцев может быть обменян в другой клуб. Об этом в своем Твиттере сообщил журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.

- После тяжелого сезона "Торонто" и Никита Зайцев работают над тем, чтобы он мог начать все с чистого листа, - написал Фридман. - Он доступен (для обмена), и посмотрим, к чему это приведет.

В сезоне-2018/19 Зайцев провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (3+11) очков. В плей-офф у него семь игр и ноль очков. На чемпионате мира в составе сборной России он провел восемь матчей и набрал 8 (0+8) очков).