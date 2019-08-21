Источник: Проворов хочет восьмилетний контракт с зарплатой 10 миллионов долларов в год

Защитник «Филадельфии»? Иван Проворов намерен заключить с «летчиками» восьмилетнее соглашение, по которому будет получать 10 миллионов долларов в год, сообщает в своем Twitter журналист Брайан Хеджер.

Also heard Provorov's camp asked for $ 10m cap hit, which I'm hoping/guessing was attached to an eight-year deal.



So ... #CBJ — Brian Hedger (@BrianHedger) August 21, 2019

В сезоне 2018/19 22-летний Проворов провел за «Филадельфию» 82 матча и набрал 26 (9+17) баллов за результативность. 1 июля он стал ограниченно свободным агентом.

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