Источник: Флери не хочет играть за «Чикаго» и может завершить карьеру

Голкипер Марк-Андре Флери, обменянный из «Вегаа» в «Чикаго», не хочет играть за «Блэкхокс», утверждает The Athletic.

36-летний голкипер был шокирован этой новостью, которую он узнал из Twitter. Сразу после обмена появились сообщения, что Флери обсудит свое будущее с семьей и может завершить карьеру.

Это связано с тем, что он не хочет менять обстановку. Причем дело тут не в антипатии к «Чикаго» как клубу, а в нежелании перевозить обжившуюся в Лас-Вегасе семью в новое и незнакомое место.