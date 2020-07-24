«Иногда даже на туалет было тяжело присесть». Сибрук объяснил, почему не сыграет в плей-офф

Защитник «Чикаго» Брент Сибрук подтвердил, что не примет участия в рестарте сезона и плей-офф и будет готовиться к регулярному чемпионату.

— Многие говорят о моем возрасте и моем контракте. Но я чувствую, что могу еще приносить пользу команде, — приводит слова Сибрука в Twitter журналист Бен Поуп. — Я не собираюсь заканчивать. Буду готов к следующему сезону.

Меня очень беспокоило больное плечо. Пять лет я мучился с травмой. Но все же решил сделать операцию.

Также у меня были проблемы со спиной. Иногда даже на туалет было тяжело присесть.