Индивидуальная тренировка с Овечкиным продана за 38 тысяч долларов

Индивидуальный урок хоккея от российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина продан за 38 тысяч долларов. 30-минутная тренировка с россиянином была выставлена на аукцион в рамках благотворительного челленджа All In Challenge, целью которого является сбор денег на продовольствие для социально незащищенных групп населения.

Кроме тренировки, победитель аукциона получит четыре билета на домашнюю игру и клюшку с автографом Овечкина, а также возможность посетить раздевалку «Кэпиталз» после матча. Проживание и переезд включены в стоимость лота.