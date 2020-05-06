НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Индивидуальная тренировка с Овечкиным продана за 38 тысяч долларов

05:36
Теги:

Индивидуальный урок хоккея от российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина продан за 38 тысяч долларов. 30-минутная тренировка с россиянином была выставлена на аукцион в рамках благотворительного челленджа All In Challenge, целью которого является сбор денег на продовольствие для социально незащищенных групп населения.

Кроме тренировки, победитель аукциона получит четыре билета на домашнюю игру и клюшку с автографом Овечкина, а также возможность посетить раздевалку «Кэпиталз» после матча. Проживание и переезд включены в стоимость лота.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир