Илья Михеев: «Верю, что скоро вернусь и помогу «Торонто»

Нападающий «Торонто» Илья Михеев, который получил серьезный порез руки и пока продолжает восстановление, рассказал, что тяжело переживал травму.

— Большое спасибо медицинскому штабу «Торонто», а также врачам «Нью-Джерси», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ. — Меня оперативно доставили в местную больницу. Сработали великолепно.

Спасибо генеральному менеджеру Кайлу Дубасу, а также нашему физиотерапевту Джонни. Они остались со мной в Нью-Джерси, хотя команда уже уехала. У меня с собой даже вещей не было. Мы прилетали к «Дэвилз» и улетали в тот же день. Спасибо и моему агенту Дэну Мильштейну, который держал связь с моими родителями, решил множество проблем.

Это был тяжелый момент в жизни. Но окружающие люди такие замечательные, что сделали эти дни легче. Я верю, что скоро вернусь и помогу «Торонто» в самых важных матчах.