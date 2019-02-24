Илья Ковальчук: "Я – игрок "Лос-Анджелеса", меня все – понятно, кроме текущего результата – здесь устраивает"

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук в интервью "СЭ" рассказал, что его в клубе все устраивает, кроме текущего результата. Он также добавил, что в случае локаута в НХЛ через полтора года не планирует отдыхать.

– Как время бежит – вот уже и о хоккейных перспективах детей говорите. Со времен Квебека прошло уже почти 11 лет. Что чувствует человек, которому уже 35 – и, стало быть, играть осталось не так много?

– Даже чуть-чуть грустно становится. Потому что помнишь себя 18-летним пацаном, когда Вячеслав Александрович (Фетисов, – Прим. И.Р.) взял меня в олимпийскую сборную в Солт-Лейк-Сити. Когда зашел в раздевалку и огляделся, подумал: "Как я вообще сюда попал?" Всего год назад играл в "Спартаке" – и читал в "СЭ" обзоры матчей НХЛ и больше всего интересовался, забил ли Паша Буре. За ним я почему-то пристальнее всех тогда следил. А тут – вот он, в одной раздевалке с тобой. Время летит, что тут сказать. Сейчас мне 35 лет – и уже Кузя говорит, что ЧМ-2008 для него стал значимым. Значит, что-то мы правильно делали в этой жизни.

– Надеюсь, эта фраза верна не только в прошедшем времени. Можете разъяснить, что происходит сейчас – а то слухов вокруг вас витает великое множество? О том, что со дня на день вас обменяют в "Айлендерс", что вы сняли запрет на обмены, который был прописан в вашем контракте…

– Ничего я не снимал. Все как было, так и есть. Социальные сети и СМИ все раздувают, а я на это даже внимания не обращаю. Мое дело – выходить и играть.

– Не допускаете ни одного шанса, что за оставшиеся до дедлайна дни что-то в вашей судьбе может измениться?

– Нет. Я – игрок "Лос-Анджелеса", меня все – понятно, кроме текущего результата – здесь устраивает. Что же касается будущего – не знаю, посмотрим.

– А что будете делать в случае локаута в НХЛ через полтора года? Отдохнете или поедете в КХЛ?

– Отдыхать точно не буду. С удовольствием поеду играть в Россию. Для отдыха мне достаточно лета. Вообще по своей натуре не могу ничего не делать. Мне нравится тренироваться.

– Рассматриваете только СКА?

– Даже не знаю. Буду ли я клубу интересен? Может, у него будут какие-то другие планы. Надеюсь, найдется команда, которая меня примет (улыбается). (Игорь Рабинер)

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