Илья Ковальчук: «Я бесполезен, когда играю по 7-10 минут за вечер»

Форвард «Монреаля» Илья Ковальчук рассказал, в чем была причина его неудач в «Лос-Анджелесе». Он отметил, что ему не хватало игрового времени.

— Я просто никогда не был в той роли, которую получил в «Лос-Анджелеса», — цитирует россиянина Sportsnet. — Это было непросто для меня. Я бесполезен, когда играю по 7-10 минут за вечер. Некоторые парни привыкли к этому, и они играют очень полезно, но я привык к другой игре и другой роли. Поэтому мне было непросто. Я никогда не смог бы привыкнуть к этому, потому я дополнительно работал и делал это очень усердно, чтобы получить больше игровых минут, когда будет такая возможность. Но этого просто не произошло.

36-летний Илья Ковальчук перешел в «Монреаль» 3 января 2020 года. В текущем сезоне он в общей сложности провел 22 матча и набрал 13 (4+9) очков.