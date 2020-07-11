Игрокам НХЛ разрешили выступать на Олимпийских играх
07:54
НХЛ и ассоциация игроков проголосовали за ратификацию продления коллективного трудового соглашения. Одним из его пунктов является участие хоккеистов лиги в Олимпийских играх.
«Игроки НХЛ вернутся на Олимпийские игры и примут участие в Играх 2022 года в Пекине и 2026 года в Милане и Кортина Д'Ампеццо. Это произойдет, если будут достигнуты соглашения с Международной федерацией хоккея и Международным олимпийским комитетом. Игроки НХЛ не принимали участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане после того, как ездили на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах», — говорится в тексте на официальном сайте лиги.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/nhl-nhlpa-ratify-cba-extension/c-317378936
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