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Игрокам НХЛ разрешили выступать на Олимпийских играх

07:54
Илья Ковальчук на Олимпиаде. Фото nhl.com
Илья Ковальчук на Олимпиаде. Фото nhl.com
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НХЛ и ассоциация игроков проголосовали за ратификацию продления коллективного трудового соглашения. Одним из его пунктов является участие хоккеистов лиги в Олимпийских играх.

«Игроки НХЛ вернутся на Олимпийские игры и примут участие в Играх 2022 года в Пекине и 2026 года в Милане и Кортина Д'Ампеццо. Это произойдет, если будут достигнуты соглашения с Международной федерацией хоккея и Международным олимпийским комитетом. Игроки НХЛ не принимали участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане после того, как ездили на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах», — говорится в тексте на официальном сайте лиги.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/nhl-nhlpa-ratify-cba-extension/c-317378936

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