Игрок «Айлендерс» исполнил «птичку» Кузнецова. «Островитяне» затем удалили твит с фото
05:15
«Вашингтон» одолел «Айлендерс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. На 38-й минуте отличился защитник «островитян» Девон Тэйвз, сделал счет 4:1 в пользу своей команды и отпраздновал гол «птичкой» в стиле Евгения Кузнецова. Впоследствии в официальном Twitter гостей появилась запись, предполагавшая конец игры для «Кэпиталз».
Unfortunately for them, the internet is forever... pic.twitter.com/kmQwF2XeLr— Donya ??? (@virtual_don) January 18, 2020
«Вашингтон» отыгрался, победил, а запись была удалена.
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