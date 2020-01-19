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Игрок «Айлендерс» исполнил «птичку» Кузнецова. «Островитяне» затем удалили твит с фото

05:15
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«Вашингтон» одолел «Айлендерс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. На 38-й минуте отличился защитник «островитян» Девон Тэйвз, сделал счет 4:1 в пользу своей команды и отпраздновал гол «птичкой» в стиле Евгения Кузнецова. Впоследствии в официальном Twitter гостей появилась запись, предполагавшая конец игры для «Кэпиталз».

«Вашингтон» отыгрался, победил, а запись была удалена.

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