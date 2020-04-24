Игорь Шестеркин: «Очень рад, что НХЛ хочет спасти сезон»

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признался, что с нетерпением ждет возобновления сезона, прерванного из-за коронавируса. Также он понимает, что качество хоккея может быть неидеальным в связи с длительной паузой в тренировочном процессе.

— Я очень рад, что НХЛ хочет спасти сезон. Это отличные новости, и мы все хотим играть, — приводит российская версия официального сайта НХЛ Шестеркина. — Другое дело, качество хоккея может быть неидеальным. Потому что еще нужно найти лед, провести какое-то время в тренировочном лагере. А сейчас из-за коронавируса никто не катался. Думаю, к этой ситуации все отнесутся с пониманием. И важно, чтобы никто не травмировался. Потому что во время паузы все готовились на земле, подтягивали физику. Но на льду работают немного другие мышцы. И за этим нужно очень следить. А главное, чтобы поскорее все вернулись в нормальное русло. Скорее бы начался хоккей!