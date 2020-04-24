Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал, что в следующем сезоне в НХЛ будет хорошая афиша, так как в клубах Нью-Йорка будут четыре российских вратаря. «Рейнджерс» — это Игорь Шестеркин и Александр Георгиев, «Айлендерс» — это Семен Варламов и Илья Сорокин.

— Мы разговариваем с Сорокиным практически каждый день. Возникают паузы дней на пять, и потом снова на связи, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Шестеркина. — Я даже шутил, что буду водителем Ильи по Нью-Йорку. И мы станем одну квартиру на двоих снимать. Может, будем жить по соседству. Ну а так я уже живу с женой, поэтому Сорока будет третьим лишним. Вообще он у меня насчет жилья ничего не узнавал. Все-таки «Рейнджерс» и «Айлендерс» базируются в разных местах. Скорее всего, Сорокину придется снимать квартиру в Бруклине, и там ему лучше Семен Варламов подскажет.

Будет хорошая афиша для журналистов. Если такое произойдет, это вызовет большой интерес у людей. Два русских тандема в одном городе — это будет впечатляюще. Когда я играл за СКА в стартовом составе, а Сорокин — в ЦСКА, перед очным матчем мы не спорили на ужин. Могли только в шутку что-то сказать друг другу. Но если мы играем, то стараемся не общаться. Так у нас было во время кубковой серии. Созванивались перед седьмым матчем с Сорокой, желали друг другу удачи. Пусть победит сильнейший. Было очень обидно проиграть тот матч. Но я рад, что Илья завоевал долгожданный Кубок Гагарина.

Друг против друга мы лишь несколько раз играли в NHL 20. Я выбрал «Рейнджерс», он — «Айлендерс». Тут никаких секретов нет. А так мы стараемся играть в одной команде. Разве что в NBA у нас не очень большой класс, поэтому выбираем разные команды, чтобы нас компьютер сильно не побеждал. Мой любимый баскетболист — Леброн Джеймс, а у Сороки — Стефан Карри, который трешки кладет на раз-два. Есть игры, в которые нужно вкладывать большие деньги. Я на это не подсаживаюсь. Есть у нас с Сорокой одна игра, в которой нужно грабить банки. Но там ничего покупать не надо. Так, режемся в нее, чтобы разнообразить досуг.