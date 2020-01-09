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Худобин стал второй звездой игрового дня НХЛ

11:06
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НХЛ определила лучших игроков игрового дня регулярного чемпионата.

Первой звездой стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, который оформил дубль в матче против «Виннипега» (3:4 Б). Также форвард стал вторым игроком в текущем сезоне, которому удалось забросить 30 шайб.

Второй звездой дня признан вратарь «Далласа» Антон Худобин, отразивший 30 бросков во встрече с «Лос-Анджелесом» (2:1).

Третьей звездой стал нападающий «Филадельфии» Кевин Хейз, забросивший победную шайбу в матче против «Вашингтона» (3:2).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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