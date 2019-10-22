Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин после победы над «Оттавой» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ выразил мнение, что его одноклубник, форвард Александр Радулов пытается найти свою игру, сообщает официальный сайт лиги.

В прошедшей встрече 33-летний Радулов не отметился результативными действиями. В текущем сезоне на его счету 4 (1+3) очка.

— Все проходят через трудные отрезки, — цитирует пресс-служба НХЛ Худобина. — Он искал свою игру, просто не все складывалось в его пользу. Сегодня он старался, а голы обязательно придут.

Сегодня была отличная командная победа, все были на одной волне, — сказал Худобин, для которого победа стала первой в сезоне. — Все было здорово, вот такой игры мы и ждем. Вообще сегодня встреча была непростой, потому что работы было немного, а фокус необходимо было сохранять каждую секунду. Но мы победили, что самое главное.

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