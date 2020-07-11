Худобин, Гурьянов и Радулов включены в состав тренировочного лагеря «Далласа»

Игроки «Далласа» готовы к возобновлению полноценных тренировок. Клуб объявил имена хоккеистов, которые приглашены в тренировочный лагерь, сообщает сайт «Старз».

В состав включены три российских игрока: вратарь Антон Худобин, а также нападающие Денис Гурьянов и Александр Радулов.

Всего в тренинг-кэмп вызваны 19 форвардов, 11 защитников и 5 вратарей.