Худобин, Гурьянов и Радулов включены в состав тренировочного лагеря «Далласа»
11 июля 2020, 20:33
Игроки «Далласа» готовы к возобновлению полноценных тренировок. Клуб объявил имена хоккеистов, которые приглашены в тренировочный лагерь, сообщает сайт «Старз».
В состав включены три российских игрока: вратарь Антон Худобин, а также нападающие Денис Гурьянов и Александр Радулов.
Всего в тренинг-кэмп вызваны 19 форвардов, 11 защитников и 5 вратарей.
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