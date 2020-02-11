Хоккейный агент: «НХЛ шантажирует хоккеистов участием в Олимпиаде»

Хоккейный агент и юрист Аллан Уолш раскритиковал руководство НХЛ за нежелание отпускать игроков на Олимпиаду.

— У коммисара НХЛ Гэри Беттмэна были фальшивые причины против игроков лиги, которые могут отправиться на Олимпийские игры, — написал Уолш в Twitter. — На прошлой неделе прошла встреча, где МОК рассмотрел все его претензии. Теперь Беттмэн связывает Олимпиаду с уступками от игроков в новом коллективном договоре.

Это шантаж от НХЛ. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли выразил еще одну озабоченность, предположив, что вопрос об участии в Олимпийских играх может быть решен легче, если он будет связан с переговорами о продлении коллективного договора лиги со своими игроками.