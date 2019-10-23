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Хет-трик Хорвата принес «Ванкуверу» победу над «Детройтом»

05:16
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«Детройт» на своем льду уступил «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:5). «Ред Уингз» потерпел пятое поражение кряду.

Хет-триком в составе «Кэнакс» отметился Бо Хорват.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Ванкувер» — 2:5 (1:0, 1:0, 0:5)

Голы: Манта — 7 (бол., Гронек, Бертуцци), 16:08 — 1:0. Чоловски — 1 (бол., Хирозе, Атанасиу), 29:19 — 2:0. Хорват — 3 (бол., Петтерссон, Хьюз), 41:42 — 2:1. Хорват — 4 (бол., Хьюз, Миллер), 43:13 — 2:2. Виртанен — 1 (Лейво, Бенн), 52:19 — 2:3. Шаллер — 1 (Петтерссон), 54:21 — 2:4. Хорват — 5 (п.в., Миллер, Бенн), 58:48 — 2:5.

Вратари: Ховард (56:51 — 58:48) — Маркстрем.

Штраф: 12 — 16.

Броски: 33 (9+17+7) — 41 (14+11+16).

Наши: Свечников (7.28/2/0) — -.

23 октября. Детройт. Little Caesars Arena.

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Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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