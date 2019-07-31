Хенрик Лундквист: "Василевский и Бобровский – вратари топ-уровня"

Голкипер "Рейнджерс" и сборной Швеции Хенрик Лундквист высоко оценил российских вратарей Андрея Василевского и Сергея Бобровского. По его мнению, любому нападающему непросто играть против них.

– Василевский и Бобровский – вратари топ-уровня, уже не один год доказывающие свой класс в НХЛ, – цитируют "Известия" Лундквиста. – Оба – лидеры в своих клубах и одни из лучших в своем деле. Думаю, для любого нападающего игра против Андрея и Сергея – настоящая головная боль.

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