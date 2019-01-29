Гусев - о переезде в НХЛ: "Я должен понять, что готов к этому"

Нападающий СКА Никита Гусев в интервью "Известиям" отметил, что примет решение о своем будущем после сезона.

– Говорят, не за горами ваш отъезд в "Вегас". Вы часто контактируете с людьми из НХЛ?

– С друзьями я постоянно общаюсь, если вам интересно.

– А с генеральным менеджером и главным тренером "Вегаса"?

– Я с друзьями из НХЛ общаюсь (улыбается). А что касается игры в самой лиге, то сейчас сосредоточен на выступлении за СКА. После сезона подумаю над тем, что делать дальше. В любом случае, чтобы ехать в НХЛ, нужно быть готовым к этому. И я должен понять, что готов. Я после каждого сезона размышляю над тем, что лучше для моей карьеры.