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Губернатор Северной Дакоты готов принять матчи НХЛ в своем штате

18:44
Матчи НХЛ могут пройти летом в штате Северной Дакоты. Фото AFP
Матчи НХЛ могут пройти летом в штате Северной Дакоты. Фото AFP
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Губернатор штата Северная Дакота (США) Дуг Бергам готов принять оставшиеся матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) летом в Гранд-Форксе. Ранее

По информации североамериканского инсайдера Эллиотта Фридмана, НХЛ рассматривает возможность проведения игр на арене «Ральф Энгельстад», которая расположена в Гранд-Форксе.

Ранее стало известно, что регулярный сезон НХЛ был приостановлен на неопределенный срок из-за распространения коронавирусной инфекции.

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