Губернатор Северной Дакоты готов принять матчи НХЛ в своем штате
18:44
Губернатор штата Северная Дакота (США) Дуг Бергам готов принять оставшиеся матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) летом в Гранд-Форксе. Ранее
По информации североамериканского инсайдера Эллиотта Фридмана, НХЛ рассматривает возможность проведения игр на арене «Ральф Энгельстад», которая расположена в Гранд-Форксе.
Ранее стало известно, что регулярный сезон НХЛ был приостановлен на неопределенный срок из-за распространения коронавирусной инфекции.
North Dakota Gov. Doug Burgum says if the NHL wants to play games in Grand Forks, he would welcome it: https://t.co/02Gf2KPTK3— Brad Elliott Schlossman (@SchlossmanGF) April 9, 2020