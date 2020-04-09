Губернатор Северной Дакоты готов принять матчи НХЛ в своем штате

Губернатор штата Северная Дакота (США) Дуг Бергам готов принять оставшиеся матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) летом в Гранд-Форксе. Ранее

По информации североамериканского инсайдера Эллиотта Фридмана, НХЛ рассматривает возможность проведения игр на арене «Ральф Энгельстад», которая расположена в Гранд-Форксе.

Ранее стало известно, что регулярный сезон НХЛ был приостановлен на неопределенный срок из-за распространения коронавирусной инфекции.