Гребенщиков хочет попасть из «Витязя» в НХЛ и познакомиться с творчеством однофамильца

Нападающий «Витязя» Святослав Гребенщиков, отвечая на вопросы болельщиков на официальном сайте клуба, рассказал, что мечтает попасть в НХЛ. В сезоне-2019/20 Гребенщиков отметился 16 (14+2) очками в 61 игре регулярного сезона и проведя 4 встречи в плей-офф. Также 26-летний хоккеист признался, что не знаком с творчеством музыканта Бориса Гребенщикова и работами его дочери, актрисы Алисы Гребенщиковой.

— Если бы была возможность уехать в любой клуб НХЛ, какой выбрали бы?

— В «Лос-Анджелес». НХЛ — мечта с детства! Мне нравится город и команда. Раньше мне импонировали в «ЛА» Габорик и Копитар. Пока планирую играть в «Витязе», конечно. Чтобы мне уехать в НХЛ, нужно прыгнуть выше головы.

— Знакомы ли с творчеством Бориса Гребенщикова? С Алисой Гребенщиковой?

— Нет. Мне часто задают этот вопрос, пора познакомиться!