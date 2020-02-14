Гол Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Торонто»

«Даллас» на выезде переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). «Старз» одержали третью победу кряду.

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отметился голом. Для него это 17-я заброшенная шайба в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Даллас» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Гурьянов — 17 (Клингберг), 1:20 — 0:1. Факса — 10 (Комо, Кольяно), 20:24 — 0:2. Мэттьюс — 41 (бол., Нюландер, Бэрри), 31:21 — 1:2. Сегин — 12 (бол., Янмарк, Робертсон), 41:21 — 1:3. Хаймэн — 17 (Таварес, Марнер), 58:41 — 2:3.

Вратари: Андерсен (56:55 — 58:41, 59:09) — Бишоп.

Штраф: 13 — 9.

Броски: 31 (3+14+14) — 19 (6+10+3).

Наши: — - Гурьянов (15.05/3/+1).

14 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.