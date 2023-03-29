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Сегодня, 09:25

Годро повторил достижение Панарина по голевым передачам за сезон в составе «Коламбуса»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Коламбуса» Джонни Годро сделал 50-ю голевую передачу в сезоне-2022/23 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:6).

Как сообщает НХЛ, Годр стал вторым игроком в истории «Блю Джекетс», которому удалось достичь этой отметки в первом сезоне в составе клуба. Первым хоккеистом был российский нападающий Артемий Панарин, который отдал 55 голевых передач в сезоне-2017/18.

Также Годро в игре против «Рейнджерс» забил гол и записал на свой счет 19-ю многоочковую игру в составе «Коламбуса» в этом сезоне. Только два игрока клуба провели больше матчей с очками за один сезон: Артемий Панарин (25 в сезоне-2018/19) и Рик Нэш (24 в 2008/09).

Артемий Панарин
Джонни Годро
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Колорадо» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
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«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
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Макдэвид стал первым игроком НХЛ за последние 30 лет, набравшим на выезде 70+ очков

Марченко стал вторым новичком в истории «Коламбуса», забившим 20 голов за сезон
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 73 47 26 103
2 Нью-Джерси 74 46 28 100
3 Рейнджерс 74 44 30 98
4 Айлендерс 75 38 37 85
5 Питтсбург 74 36 38 82
6 Вашингтон 74 34 40 76
7 Филадельфия 73 29 44 70
8 Коламбус 73 23 50 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 74 57 17 119
2 Торонто 73 44 29 97
3 Тампа-Бэй 75 43 32 92
4 Флорида 74 36 38 79
5 Баффало 73 35 38 77
6 Оттава 74 36 38 77
7 Детройт 73 32 41 73
8 Монреаль 75 30 45 66
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 74 43 31 95
2 Колорадо 73 44 29 94
3 Даллас 74 40 34 94
4 Виннипег 75 41 34 85
5 Нэшвилл 73 37 36 82
6 Сент-Луис 74 34 40 74
7 Аризона 75 27 48 67
8 Чикаго 74 24 50 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 74 46 28 98
2 Лос-Анджелес 74 43 31 96
3 Эдмонтон 75 43 32 95
4 Сиэтл 73 40 33 88
5 Калгари 75 34 41 83
6 Ванкувер 74 34 40 74
7 Анахайм 74 23 51 56
8 Сан-Хосе 74 20 54 55
Результаты / календарь
19.03
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21.03
22.03
23.03
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26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
29.03 02:00
Филадельфия – Монреаль
 3 : 2
29.03 02:00
Рейнджерс – Коламбус
 6 : 2
29.03 02:00
Детройт – Питтсбург
 7 : 4
29.03 02:00
Бостон – Нэшвилл
 1 : 2
29.03 02:00
Каролина – Тампа-Бэй
 0 : 4
29.03 03:00
Сент-Луис – Ванкувер
 6 : 5 ОТ
29.03 03:30
Чикаго – Даллас
 1 : 4
29.03 04:00
Калгари – Лос-Анджелес
 2 : 1
29.03 05:00
Вегас – Эдмонтон
 4 : 7
29.03 05:30
Сан-Хосе – Виннипег
 3 : 0
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 143
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 116
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 75 104
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 60
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 74 52
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 73 48
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 45 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 34 1.97
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 32 2.21
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