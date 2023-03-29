Годро повторил достижение Панарина по голевым передачам за сезон в составе «Коламбуса»

Нападающий «Коламбуса» Джонни Годро сделал 50-ю голевую передачу в сезоне-2022/23 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:6).

Как сообщает НХЛ, Годр стал вторым игроком в истории «Блю Джекетс», которому удалось достичь этой отметки в первом сезоне в составе клуба. Первым хоккеистом был российский нападающий Артемий Панарин, который отдал 55 голевых передач в сезоне-2017/18.

Также Годро в игре против «Рейнджерс» забил гол и записал на свой счет 19-ю многоочковую игру в составе «Коламбуса» в этом сезоне. Только два игрока клуба провели больше матчей с очками за один сезон: Артемий Панарин (25 в сезоне-2018/19) и Рик Нэш (24 в 2008/09).