Марченко стал вторым новичком в истории «Коламбуса», забившим 20 голов за сезон

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:6).

Теперь на счету Марченко 20 голов в дебютном сезоне. Как сообщает НХЛ, 22-летний россиянин стал вторым новичком в истории «Блю Джекетс», забросившим такое количество шайб за сезон.

Первым новичком, которому это удалось, является канадец Пьер-Люк Дюбуа, забивший 20 голов в сезоне-2017/18. В том сезоне Дюбуа набрал 48 (20+28) очков в 82 матчах.

Марченко в текущем сезоне НХЛ набрал 23 (20+3) очка в 50 играх за «Коламбус».