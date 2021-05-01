Главный тренер «Сент-Луиса» оценил перспективы Костина

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби заявил, что пока не может сказать, в какой роли видит нападающего Клима Костина в команде.

«Он хорошо играл в КХЛ, выиграл чемпионат и сыграл в этом важную роль. Нам нравится его умение вести силовую борьбу, жесткий стиль игры. Уверен, что он принесет пользу нашей команде.

Но пока ему нужно прилететь и начать тренироваться. Не могу сказать, в какой он форме. Нужно увидеть его в работе», — приводит слова тренера в Twitter журналист Джереми Рутерфорд.

В нынешнем сезоне Костин выступал за «Авангард» на правах аренды. В регулярном чемпионате-2020/2021 форвард провел 43 встречи, набрав 18 (7+11) баллов при показателе полезности «+6». В плей-офф за 24 игры он отметился 9 (5+4) очками.