Тарасенко пропустит игру против «Миннесоты» из-за травмы

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко снова пропустит игру регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты». Россиянин пока не восстановился после травмы, пишет в Twitter журналист Джереми Рутерфорд.

В этом сезоне Тарасенко провел 23 матча и набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «-7».

Напомним, 29-летний игрок почти полностью пропустил сезон-19/20 из-за травмы, а в сентябре прошлого года перенес повторную операцию.