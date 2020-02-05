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Главный тренер «Монреаля»: «Ковальчук со всех точек зрения стал отличным приобретением»

11:28
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Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен поделился впечатлениями от игры форварда Ильи Ковальчука.

— Ковальчук со всех точек зрения стал отличным приобретением, — приводит слова Жульена официальный сайт НХЛ. — Он служит отличным примером остальным, здорово относится к работе, прекрасно играет и вдохновляет партнеров.

В 13 матчах за «Монреаль» Ковальчук набрал 10 (5+5) очков.

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